Китай предупредил о вспышке нового смертельного вируса — СМИ

По последней информации, заразились уже 60 человек, умерли семеро.

В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей. Об этом со ссылкой на Global Times передает РИА Новости .

По данным СМИ, изначально инфекцию обнаружили в провинции Цзянсу, позже вирусом заразились и жители провинции Аньхой. По последней информации, заразились уже 60 человек, умерли семеро.

Симптомы SFTS: кашель, высокая температура, снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Отмечается, что вирус передается как от клещей к человеку, так и между людьми — через кровь или слизистую.