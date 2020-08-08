Еще 29 рязанцев заболели коронавирусом. Два человека скончались
Об этом сообщили в федеральном оперштабе.
В субботу, 8 августа, коронавирус зафиксировали еще у 29 рязанцев. Два человека скончались. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.
Еще 28 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.
С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6518 человек.
В России за сутки выявили 5 212 случая заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 882 347.
За сутки скончались 129 человек, с начала пандемии — 14 854.
За сутки по стране полностью выздоровели 6 615 человек, с начала пандемии — 690 207 человек.