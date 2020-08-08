Еще 29 рязанцев заболели коронавирусом. Два человека скончались

Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

В субботу, 8 августа, коронавирус зафиксировали еще у 29 рязанцев. Два человека скончались. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Еще 28 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6518 человек.

В России за сутки выявили 5 212 случая заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 882 347.

За сутки скончались 129 человек, с начала пандемии — 14 854.

За сутки по стране полностью выздоровели 6 615 человек, с начала пандемии — 690 207 человек.