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За выходные мошенники украли со счетов рязанцев почти два миллиона
Возбуждены уголовные дела.

За выходные мошенники украли со счетов рязанцев 1 миллион 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, 49-летний житель Рязанского района перевела мошенникам 40 тысяч рублей, 46-летняя предпринимательница из Касимова передала злоумышленнику доступ к сбережениям и у нее похитили более 80 тысяч рублей, у 33-летнего столяра из Рязани похитили 100 тысяч рублей, у 31-летнего администратора кафе из Рязани — свыше 110 тысяч рублей, у 62-летней рязанки — рабочей больницы похитили с банковской карты 330 тысяч рублей, у 26-летнего рязанца — 350 тысяч рублей, а со счета 31-летней продавщицы супермаркета из Захаровского района — 690 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Полицейские опросили потерпевших и выяснили, что к мошенничеству причастны разные люди. Сотрудники устанавливают личности звонивших.