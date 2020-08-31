За сутки от коронавируса не вылечили ни одного рязанца

За сутки еще у 26 рязанцев подтвердился коронавирус.

За сутки еще у 26 рязанцев подтвердился коронавирус. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил столичный оперштаб.

Выздоровевших и умерших за это время нет.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 7 161 жителя региона. Вылечились 6 251 человек, умерли 44 пациента.

Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении.

В стране за сутки выявили 4 993 случаев заражения (всего 995 319), вылечились 2 405 человек (809 387), умерли 93 (17 176).