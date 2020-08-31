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За полгода в Рязани выходили 18 младенцев весом менее килограмма
Детей спасли в перинатальном центре.

За полгода в Рязани выходили 18 младенцев весом менее килограмма. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Детей спасли в перинатальном центре. Там есть новые инкубаторы-кювезы, которые сами анализируют артериальное давление, частоту дыхания, сердечные сокращения, насыщение крови кислородом. Аппаратура также измеряет вес ребенка.

Конструкция инкубатора позволяют провести флюорографию или другие исследования с минимальным беспокойством для новорожденного.