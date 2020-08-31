Вжух и… В Рязанской области стая гусей перешла дорогу по «зебре»

Стая организованно переходит дорогу, а водитель притормозил, пропуская птиц.

В Рязанской области стая гусей перешла дорогу по «зебре». Запись видеорегистратора опубликовали на YouTube.

Птиц сняли в деревне Рябиновка Клепиковского района. Судя по дате на видеорегистраторе, этот случай произошел в воскресенье, 30 августа.

На ролике видно, как стая организованно переходит дорогу, а водитель притормозил, пропуская птиц.

«Это насколько ж штрафы задрали, пока я на карантине был, что гуси теперь ходят только по переходу», — смеется водитель.