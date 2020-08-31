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Во вторник рязанцы не смогут купить алкоголь
Ограничения также распространяются на пиво и пивные напитки.

Во вторник, 1 сентября, рязанцы не смогут купить алкоголь. Согласно закону, в День знаний на территории региона запрещена розничная продажа спиртного.

Ограничения также распространяются на пиво и пивные напитки, однако они не касаются розничной продаже алкоголя в кафе и ресторанах.

По принятому в 2013 году закону «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области», запрещена продажа в розницу спиртного в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября), День знаний (1 сентября). Если 1 сентября выпадает на выходной, то «сухой закон» переносят на первый рабочий день следующей недели.