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Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре
О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.

Россиян начнут прививать от коронавируса в ноябре-декабре. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит газета «Известия».

Он подчеркнул, что первые поставки вакцины начнутся уже в сентябре.

Ранее Мурашко заявил, вакцину создавали в том числе с помощью добровольных пожертвований.

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.