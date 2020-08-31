Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.

Россиян начнут прививать от коронавируса в ноябре-декабре. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит газета « Известия ».

Он подчеркнул, что первые поставки вакцины начнутся уже в сентябре.

Ранее Мурашко заявил, вакцину создавали в том числе с помощью добровольных пожертвований.

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.