Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре
О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.
Россиян начнут прививать от коронавируса в ноябре-декабре. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит газета «
Он подчеркнул, что первые поставки вакцины начнутся уже в сентябре.
Ранее Мурашко заявил, вакцину создавали в том числе с помощью добровольных пожертвований.
О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.
Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.