В сквере Спас-Клепиков вандалы доломали последние лавочки

Начальник отдела благоустройства города Алексей Гусев предположил, что это произошло в ночь на субботу, 29 августа.

В Спас-Клепиках вандалы доломали последние лавочки в сквере на улице Пролетарской. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Начальник отдела благоустройства города Алексей Гусев предположил, что это произошло в ночь на субботу, 29 августа.

Сквер благоустроили два года назад. Поставили лавочки, урны, сделали новые пешеходные дорожки. За это время сквер пять раз страдал от рук хулиганов.

«В прошлый раз после такого инцидента пришлось демонтировать одну лавочку, остальные четыре отремонтировали. В этот раз доломали все скамейки. Вырвали с корнем спинки, выломали доски сидений», — говорится в сообщении.