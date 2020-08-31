В Скопинском районе задержали разгромившего детскую площадку вандала

Мужчину задержали на вокзале при попытке скрыться на поезде.

В Скопинском районе задержали разгромившего детскую площадку вандала. Им оказался 19-летний житель Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию 29 августа обратились рабочие одной из строительных фирм, которые рассказали, что обнаружили повреждения спортивного городка в селе Павелец.

Монтаж площадки на стадионе на улице Первомайская они начали накануне днем.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что рядом с площадкой видели нетрезвого мужчину, который гостил у родственников в соседнем селе.

Полицейские разыскали злоумышленника и задержали его на вокзале при попытке скрыться на поезде.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК (Умышленное повреждение чужого имущества).