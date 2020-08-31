В рязанском лицее №52 поменялся директор

Ранее Гаврюнина работала начальником отдела общего образования управления образования и молодежной политики.

В рязанском лицее №52 поменялся директор. В понедельник, 31 августа, педагогическому коллективу представили Елену Гаврюнину. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Ранее Гаврюнина работала начальником отдела общего образования управления образования и молодежной политики. Окончила МГУ им. М. В Ломоносова по специальности «Филология», а также Институт управления и экономики по специальности «Финансы и кредит». Общий педагогический стаж составляет более 20 лет.