В Рязани наркокурьер попался полиции, избив жену

Инцидент произошел на улице Энгельса.

В Рязани наркокурьер попался полиции, избив жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Энгельса. Местная жительница позвонила в дежурную часть и заявила, что ее избивает муж.

Прибывшие на место правоохранители успокоили 32-летнего неработающего рязанца и заметили на его кухне банку, пакет со свертками и электронные весы. Оказалось, что мужчина — курьер нелегального интернет-магазина по продаже наркотиков. В свертках содержались 44 грамма марихуаны и 3 грамма N — метилэфедрона.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК.