В России выставили на продажу особняк за пять рублей

Дом является объектом культурного наследия, его нельзя сносить.

В Ростове-на-Дону выставили на продажу доходный дом Сариевых — архитектурный памятник ХХ века. Информацию разместили на сайте горадминистрации, продавать здание будут с торгов, начальная цена составляет пять рублей.

Доходный дом является объектом культурного наследия, его нельзя сносить.

Покупатель особняка будет обязан обследовать несущие конструкции, подготовить документацию по его реставрации, а также отремонтировать объект до 17 мая 2024 года.

Всего на торги выставлено пять лотов, каждый из которых является частью дома. Конкурс пройдет 30 сентября 2020 года.