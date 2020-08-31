В мэрии рассказали о бесплатном питании в рязанских школах

Комментарий властей опубликовали в соцсетях.

В мэрии рассказали о бесплатном питании в рязанских школах. Комментарий властей опубликовали в соцсетях.

Администрация заверила, что для школьников с 1 по 4 классы питание будет состоять не только из «булочки с чаем».

«Бесплатным будет первый прием горячего питания в зависимости от того, в какую смену обучается ребенок. Если ребенок учится в первую смену, то это будет завтрак. Если во вторую — обед», — говорится в сообщении.

При этом для льготников запланировано два приема пищи: завтрак или обед и чай с хлебобулочным изделием.