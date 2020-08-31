В Касимовском районе загорелось здание бывшего завода

Огонь потушили, пострадавших нет.

В понедельник, 31 августа, в поселке Клетино Касимовского района загорелось здание бывшего машиностроительного завода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В ведомстве рассказали, что огонь охватил три цеха. На место происшествия выезжали пять расчетов и 13 спасателей.

Огонь потушили, пострадавших нет.

Напомнм, в воскресенье, 30 августа, в Касимове горела заброшенная сетевязальная фабрика.

Фото из группы «Типичный Касимов»