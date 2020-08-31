В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре

Ожидается температура выше нормы.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре 2020 года. По словам научного руководителя Романа Вильфанда, ожидается температура выше нормы. Его цитирует РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что лишь в юго-западной Сибири температура в сентябре будет около нормы.

При этом осадки в сентябре почти по всей России выпадут в количестве, близком к норме.

Исключения составят лишь юг Урала и Западной Сибири, где будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.