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Умер Почетный гражданин Рязанской области ветеран Николай Чадаев
Он скончался ночью.

В ночь на понедельник, 31 августа, умер Почетный гражданин Рязанской области ветеран Великой Отечественной войны Николай Чадаев. Время и место прощания уточняются, передает ТКР.

Чадаева призвали на фронт в 17 лет, в 1943 году. Воевал на 1-м Украинском фронте армейском истребительном противотанковом артиллерийском полку, был командиром взвода. Демобилизован в конце 1944 года по причине тяжелого ранения.

Николай Чадаев награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

До настоящего времени трудился в ветеранской организации Совета ветеранов Советского района Рязани, куда пришел после выхода на пенсию в 1987 году.

В 2017 году ему присвоено звание Почетного гражданина Рязанской области. Награжден знаком губернатора «За усердие», памятным знаком губернатора «Благодарность от Земли Рязанской».

Соболезнования в связи со смертью ветерана также выразили сотрудники регионального СУ СКР.