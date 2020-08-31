Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде

Мужчина во время дачи показаний раздавал всем окружающим указания и препирался с прокуратурой и адвокатом потерпевших.

Свидетель защиты Михаила Ефремова Теван Бадасян устроил скандал на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием рязанца Сергея Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина во время дачи показаний раздавал всем окружающим указания и препирался с прокуратурой и адвокатом потерпевших Александром Добровинским. В частности, когда юрист попросил Бадасяна не кричать, свидетель перешел на угрозы.

«Сядьте! Вы слышали, как я ору? Вот и надейтесь, что не услышите! Если я буду орать, вы отсюда вылетите!» — заявил Бадасян.

Также свидетель бурно реагировал на задаваемые ему вопросы и требовал проверить его на полиграфе. В итоге Бадасян обвинил родных погибшего Сергея Захарова в «хайпе» и покинул зал.

Ранее Бадасян объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий «высокий мужчина в бейсболке».