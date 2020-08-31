Свидетель по делу Ефремова отсидел срок за избиение жены — СМИ

Андрей Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел, как Михаил Ефремов выходил с пассажирского сиденья его машины после ДТП.

Второй свидетель защиты по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев признался, что сидел в колонии за избиение жены. Об этом передает РИА Новости .

Гаев отвечал на вопросы прокурора и рассказал, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах. Кроме того, три года он отсидел в тюрьме за избиение супруги.

Андрей Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел, как Михаил Ефремов выходил с пассажирского сиденья его машины после ДТП. Он описал актера как «лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили».

Об этом говорил в суде и его друг, другой свидетель Александр Кобец. Выяснилось, что он слеп на один глаз, а зрение на другом минус три. При этом мужчина заявил, что уверен в своих словах.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.