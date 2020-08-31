Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 31
27°
Вт, 01
25°
Ср, 02
19°
ЦБ USD 73.8 -0.84 01/09
ЦБ EUR 87.83 -0.91 01/09
Нал. USD 73.41 / 75.70 17:25
Нал. EUR 87.60 / 88.30 18:28
Новости
Коронавирус
Публикации
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
1 час назад
284
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
3 часа назад
331
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
3 часа назад
391
Олимпийские сказки. Рязанский застройщик кормит покупателей жилья пуст...
Благостная картина, нарисованная девелопером, имеет мал...
6 часов назад
939
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Свидетель по делу Ефремова отсидел срок за избиение жены — СМИ
Андрей Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел, как Михаил Ефремов выходил с пассажирского сиденья его машины после ДТП.

Второй свидетель защиты по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев признался, что сидел в колонии за избиение жены. Об этом передает РИА Новости.

Гаев отвечал на вопросы прокурора и рассказал, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах. Кроме того, три года он отсидел в тюрьме за избиение супруги.

Андрей Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел, как Михаил Ефремов выходил с пассажирского сиденья его машины после ДТП. Он описал актера как «лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили».

Об этом говорил в суде и его друг, другой свидетель Александр Кобец. Выяснилось, что он слеп на один глаз, а зрение на другом минус три. При этом мужчина заявил, что уверен в своих словах.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.