Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 31
27°
Вт, 01
21°
Ср, 02
14°
ЦБ USD 74.64 -0.6 29/08
ЦБ EUR 88.74 -0.26 29/08
Нал. USD 73.41 / 74.45 11:37
Нал. EUR 87.51 / 88.30 12:31
Новости
Коронавирус
Публикации
Шанс для самозанятых. Кто из рязанцев сможет легко перейти на новый на...
С 1 июля 2020 года на территории Рязанской области нача...
27 августа 17:42
6 170
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
27 августа 11:54
6 879
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
27 августа 10:37
6 570
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
26 августа 16:35
11 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Стало известно, что изменится в жизни россиян с сентября
Горячее питание для младших классов, списание долгов малоимущих и другие нововведения месяца.

Стало известно, что изменится в жизни россиян с сентября. Газета «Известия» опубликовала подборку нововведений.

Организация занятий в школах

В российских школах 1 сентября начнется учебный год. Торжественные линейки отменили. При этом в учреждениях введут регулярную дезинфекцию помещений. При входах должны установить дозаторы с антисептиками.

Кроме того, Роспотребнадзор порекомендовал изменитьвремя начала и окончания занятий, чтобы ограничить контакт детей друг с другом.

Также для соблюдения безопасности в России отменят звонки в школах. У всех детей, учителей и сотрудников будут проверять температуру по утрам, а занятия физкультурой в хорошую погоду перенесут на улицу. Маски носить необязательно, но при первых признаках ОРВИ ребенка или сотрудника школы должны изолировать, а при выявлении у кого-то коронавируса весь класс и контактные классы отправятся на двухнедельный карантин.

Накануне учебного года глава рязанского минобра Ольга Щетинкина рассказала об особенностях в работе школ, которые связаны с эпидемиологической обстановкой.

Нововведения для студентов вузов

Рекомендации для студентов примерно такие же, как и для школьников, однако учащимся вузов и преподавателям посоветовали носить маски и менять их каждые три часа.

Преподавателям старше 65 лет советуют работать только дистанционно, а иностранных студентов необходимо будет на две недели отправлять в обсерватор, прежде чем допустить к занятиям.

Бесплатное питание в школах

С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым школьники должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федбюджета. Меню горячего питания появится на сайтах рязанских школ. Доплаты за классное руководство

С 1 сентября учителя станут получать дополнительно 5 тыс. рублей из федерального бюджета за классное руководство.

Списание долгов для малоимущих

С начала осени малоимущие россияне смогут проще и быстрее оформить банкротство и списать задолженности. Новый закон затронет граждан, которые накопили долгов от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и не могут их выплатить.

Речь идет только о безнадежных долгах: по ним должно быть окончено исполнительное производство в связи с тем, что приставы не нашли доходов или имущества, на которые может быть обращено взыскание.

Возобновление авиасообщения

В сентябре Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ — Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Арменией и Узбекистаном.

В правительстве также рассматривают возможность открытия авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только рейсы в Каир) и Китаем (возобновление рейсов только в Шанхай).

Ранее Госдума рассказала, какие законы вступят в силу в сентябре.

Фото ru.depositphotos.com