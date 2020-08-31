Стало известно, что изменится в жизни россиян с сентября

Горячее питание для младших классов, списание долгов малоимущих и другие нововведения месяца.

Стало известно, что изменится в жизни россиян с сентября. Газета « Известия » опубликовала подборку нововведений.

Организация занятий в школах

В российских школах 1 сентября начнется учебный год. Торжественные линейки отменили. При этом в учреждениях введут регулярную дезинфекцию помещений. При входах должны установить дозаторы с антисептиками.

Кроме того, Роспотребнадзор порекомендовал изменитьвремя начала и окончания занятий, чтобы ограничить контакт детей друг с другом.

Также для соблюдения безопасности в России отменят звонки в школах. У всех детей, учителей и сотрудников будут проверять температуру по утрам, а занятия физкультурой в хорошую погоду перенесут на улицу. Маски носить необязательно, но при первых признаках ОРВИ ребенка или сотрудника школы должны изолировать, а при выявлении у кого-то коронавируса весь класс и контактные классы отправятся на двухнедельный карантин.

Накануне учебного года глава рязанского минобра Ольга Щетинкина рассказала об особенностях в работе школ, которые связаны с эпидемиологической обстановкой.

Нововведения для студентов вузов

Рекомендации для студентов примерно такие же, как и для школьников, однако учащимся вузов и преподавателям посоветовали носить маски и менять их каждые три часа.

Преподавателям старше 65 лет советуют работать только дистанционно, а иностранных студентов необходимо будет на две недели отправлять в обсерватор, прежде чем допустить к занятиям.

Бесплатное питание в школах

С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым школьники должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федбюджета. Меню горячего питания появится на сайтах рязанских школ. Доплаты за классное руководство

С 1 сентября учителя станут получать дополнительно 5 тыс. рублей из федерального бюджета за классное руководство.

Списание долгов для малоимущих

С начала осени малоимущие россияне смогут проще и быстрее оформить банкротство и списать задолженности. Новый закон затронет граждан, которые накопили долгов от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и не могут их выплатить.

Речь идет только о безнадежных долгах: по ним должно быть окончено исполнительное производство в связи с тем, что приставы не нашли доходов или имущества, на которые может быть обращено взыскание.

Возобновление авиасообщения

В сентябре Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ — Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Арменией и Узбекистаном.

В правительстве также рассматривают возможность открытия авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только рейсы в Каир) и Китаем (возобновление рейсов только в Шанхай).

Ранее Госдума рассказала, какие законы вступят в силу в сентябре.