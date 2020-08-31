Сорокина поручила «минимизировать неудобства» рязанцев из-за ремонта моста у цирка

Подготовку к реконструкции моста начнут 2 сентября.

Мэр Елена Сорокина поручила «минимизировать неудобства» рязанцев из-за ремонта моста у цирка. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил сайт администрации города.

Подготовку к реконструкции моста начнут 2 сентября, а сами работы — ориентировочно 5 сентября.

Сорокина распорядилась своевременно информировать горожан о перекрытии движения, возможных путях объезда и изменениях в маршрутах общественного транспорта.

Ранее власти заявляли, что ремонт моста займет 10 месяцев, позже — что его растянут на два года. Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок. Реконструкция обойдется в 178,8 миллиона рублей.

Губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста.