Скопинец до смерти избил бывшего ухажера матери, его арестовали

Потерпевший умер в больнице.

Скопинец до смерти избил бывшего сожителя своей матери. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 2 января 2020 года. Известно, что 24-летний молодой человек пришел в комнату в общежитии к знакомому. Мужчины выпивали и поссорились на почте того, что оба раньше сидели в тюрьме. Подозреваемый избил потерпевшего, тот скончался в больнице от полученных травм.

В отношении скопинца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, его арестовали. Материалы передали в прокуратуру.