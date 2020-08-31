Скончался Почетный гражданин Рязанской области Иван Еганов

Еганов был главой администрации Скопина.

Скончался Почетный гражданин Рязанской области Иван Еганов. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает ТКР .

В среду, 2 сентября, состоится прощальная панихида в храме Георгия Победоносца в поселке Стекольный, начало в 9:30. С 10:30 с Егановым можно будет проститься в администрации Скопина, после — в Никольском Храме.

С декабря 2000 года Иван Еганов был главой муниципального образования — городской округ Скопин. В марте 2004 года избран на эту должность вторично, в марте 2008 года — на третий срок.

Избирался депутатом рязанской облдумы второго (1997-2001) и третьего (2001-2005) созывов, возглавлял комитет по экономической политике, собственности и хозяйственной деятельности.

Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», медалями «За преобразование Нечерноземья РСФСР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетными знаками «Шахтерская слава» 2-й и 3-й степеней, Почетными грамотами Рязанской областной думы и губернатора Рязанской области.

В 2002 году Еганов удостоен Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса Суворова за пропаганду воинских традиций и поддержку ветеранского движения.

Постановлением губернатора № 2-пг от 14 января 2005 года «За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области» Еганову присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области».