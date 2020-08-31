Синоптики выпустили для рязанцев метеопредупреждение на 1 сентября

Жителей региона призвали воздержаться от посещения лесов, разведения костров.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение на 1 сентября. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, днем 1 сентября на территории области местами сохранится жара с максимальной температурой воздуха 30, 32 градуса.

Рязанцам напомнили, что в условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются, как порох. Жителей региона призвали воздержаться от посещения лесов, разведения костров во время отдыха на водоемах вблизи лесных массивов.