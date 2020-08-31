Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 31
27°
Вт, 01
21°
Ср, 02
14°
ЦБ USD 74.64 -0.6 29/08
ЦБ EUR 88.74 -0.26 29/08
Нал. USD 73.41 / 74.45 11:37
Нал. EUR 87.51 / 88.30 12:31
Новости
Коронавирус
Публикации
Шанс для самозанятых. Кто из рязанцев сможет легко перейти на новый на...
С 1 июля 2020 года на территории Рязанской области нача...
27 августа 17:42
6 169
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
27 августа 11:54
6 878
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
27 августа 10:37
6 569
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
26 августа 16:35
11 230
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод представил продукцию на форуме «Армия-2020»
Специалисты завода дали подробные комментарии об изделиях АО «ГРПЗ» как российским, так и зарубежным посетителям выставки.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») принял участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Продукцию предприятия представили в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

«Государственный Рязанский приборный завод — неизменный участник всех форумов „Армия“. В этом году нам вновь предоставлена возможность показать свой научный и производственный потенциал. На этой масштабной выставочной площадке предприятие продемонстрировало ряд высокотехнологичных изделий собственной разработки, которые мы выпускаем серийно», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Специалисты завода, работавшие на экспозиции, дали подробные комментарии об изделиях АО «ГРПЗ» как российским, так и зарубежным посетителям выставки и ответили на все интересующие их вопросы.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» — одна из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетная платформа для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. В нем приняли участие свыше 1500 предприятий и компаний. Свои изделия представили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, ЮАР и другие страны.

Форум «Армия» проводится с 2015 года, его организатором выступает Министерство обороны России.