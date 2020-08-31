Рязанский приборный завод представил продукцию на форуме «Армия-2020»

Специалисты завода дали подробные комментарии об изделиях АО «ГРПЗ» как российским, так и зарубежным посетителям выставки.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») принял участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Продукцию предприятия представили в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

«Государственный Рязанский приборный завод — неизменный участник всех форумов „Армия“. В этом году нам вновь предоставлена возможность показать свой научный и производственный потенциал. На этой масштабной выставочной площадке предприятие продемонстрировало ряд высокотехнологичных изделий собственной разработки, которые мы выпускаем серийно», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Специалисты завода, работавшие на экспозиции, дали подробные комментарии об изделиях АО «ГРПЗ» как российским, так и зарубежным посетителям выставки и ответили на все интересующие их вопросы.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» — одна из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетная платформа для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. В нем приняли участие свыше 1500 предприятий и компаний. Свои изделия представили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, ЮАР и другие страны.

Форум «Армия» проводится с 2015 года, его организатором выступает Министерство обороны России.