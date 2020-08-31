Рязанские приставы объявили в розыск мужчину с миллионным долгом по алиментам

36-летний должник с мая 2010 года уклоняется от уплаты средств.

Рязанские приставы объявили в розыск мужчину с миллионным долгом по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Разыскиваается уроженец Касимова Виктор Лученок, долг по алиментным платежам которого составляет 933 тысячи 193 рубля.

36-летний должник с мая 2010 года уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына 2007 года рождения.