Рязанские приставы объявили в розыск мужчину с миллионным долгом по алиментам
36-летний должник с мая 2010 года уклоняется от уплаты средств.
Рязанские приставы объявили в розыск мужчину с миллионным долгом по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Разыскиваается уроженец Касимова Виктор Лученок, долг по алиментным платежам которого составляет 933 тысячи 193 рубля.
36-летний должник с мая 2010 года уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына 2007 года рождения.
Всех, кто знает о местонахождении данного лица, попросили сообщать в Дежурную часть ведомства по телефону: