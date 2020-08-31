Рязанки получат маткапитал автоматически — Пенсионный фонд

В беззаявительном порядке в регионе уже выдали более полутора тысяч сертификатов.

Рязанки, родившие после 15 апреля 2020 года, получат маткапитал автоматически. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

В беззаявительном порядке в регионе уже выдали более полутора тысяч сертификатов.

Ознакомиться с данными о выданном сертификате можно в Личном кабинете на сайте . Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах (еще до рождения или усыновления).

После появления ребенка сертификат на маткапитал автоматически отобразится в Личном кабинете сайта ПФР. Для входа в кабинет используются тот же логин и пароль, что и для сайта госуслуг.