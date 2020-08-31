Рязанки получат маткапитал автоматически — Пенсионный фонд
В беззаявительном порядке в регионе уже выдали более полутора тысяч сертификатов.
Рязанки, родившие после 15 апреля 2020 года, получат маткапитал автоматически. Об этом сообщила
В беззаявительном порядке в регионе уже выдали более полутора тысяч сертификатов.
Ознакомиться с данными о выданном сертификате можно в Личном кабинете на
После появления ребенка сертификат на маткапитал автоматически отобразится в Личном кабинете сайта ПФР. Для входа в кабинет используются тот же логин и пароль, что и для сайта госуслуг.