Рязанцам запретили купаться на Ласковском озере по ошибке

Ранее сообщалось, что в воде содержание бактерий кишечной палочки превышено в десять раз.

Рязанцам запретили купаться на Ласковском озере по ошибке. Об этом сообщили в администрации Рязанского района.

Как пояснили корреспонденту, администрация 11 августа получила письмо от Роспотребнадзора о десятикратном превышении нормы бактерий кишечной палочки в воде. После этого установили таблички на берегу и началось патрулирование с участием полицейских.

«18 августа мы получили новую информацию от Роспотребнадзора. Нам сказали, что данные были ошибочными, и на озере не выявлены бактерии. Таблички возле озера сразу сняли», — пояснили в ведомстве.