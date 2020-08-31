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Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски
Руководитель Роспотребнадзора пояснила, что такие меры связаны с активностью студентов.

Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски. Об этом в понедельник, 31 августа, на канале «Россия 1» заявила глава ведомства Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора пояснила, что нововведение связано с активностью студентов. Необходимость молодежи общаться, как отметила Попова, вынуждает пойти на дополнительные меры защиты.

В течение всего учебного процесса маски обязательны как для студентов, так и для преподавателей.