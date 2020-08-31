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РГУ отменил линейку 1 сентября в Рязанском кремле
День знаний пройдет в «измененном формате» на территории университета.

РГУ отменил линейку 1 сентября в Рязанском кремле. Об этом сообщили в группе вуза «ВКонтакте».

Отмечается, что День знаний пройдет в «измененном формате» на территории университета.

Кроме того, в 10:30 в группе @ryazanuni и @abiturient_rgu проведут прямую трансляцию мероприятий.

«Также в течение дня в учебных группах первого курса на факультетах пройдут традиционные праздничные встречи. Во дворе главного корпуса будет размещена праздничная фотозона, в течение недели возле которой можно будет сделать фотографии», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что рязанские вузы перейдут на смешанное обучение.