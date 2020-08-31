Прокуратура потребовала установить светофор и нанести разметку в Сапожке

Прокурор района внес в адрес главы администрации представление.

Прокуратура потребовала установить светофор и нанести разметку в Сапожке, сообщил сайт надзорного органа.

Установлено, что на участке автодороги от дома 27 улицы Гусева на пешеходном переходе вблизи образовательного учреждения не имеется дорожные знаков «Пешеходный переход»,"Дети", «Искусственная неровность», отсутствуют горизонтальная дорожная разметка и светофор, а также ограничивающие пешеходные ограждения.

«Бездействие администрации МО негативно влияет на безопасность дорожного движения, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, затрудняет движение транспортных средств к домовладениям», — говорится в сообщении.

Прокурор района внес в адрес главы администрации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.