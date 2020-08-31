Прокуратура потребовала установить светофор и нанести разметку в Сапожке
Прокурор района внес в адрес главы администрации представление.
Прокуратура потребовала установить светофор и нанести разметку в Сапожке, сообщил
Установлено, что на участке автодороги от дома 27 улицы Гусева на пешеходном переходе вблизи образовательного учреждения не имеется дорожные знаков «Пешеходный переход»,"Дети", «Искусственная неровность», отсутствуют горизонтальная дорожная разметка и светофор, а также ограничивающие пешеходные ограждения.
«Бездействие администрации МО негативно влияет на безопасность дорожного движения, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, затрудняет движение транспортных средств к домовладениям», — говорится в сообщении.
Прокурор района внес в адрес главы администрации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.