Повышаем финансовую культуру: как выгодно взять кредит рязанцам

Как же взять кредит и не попасть в долговую яму, РЗН. Инфо рассказала региональный директор ПСБ в Рязани Татьяна Коломиец.

Каждый четвертый россиянин — банковский должник. Данные еще в конце прошлого года опубликовало агентство «Федерал Пресс» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). «Российская газета» также привела цифры, согласно которым общий объем кредитной задолженности россиян в прошлом году составил 16,2 триллиона рублей. Это на 5% больше, чем в 2018 году.

В конце 2019 года сообщалось, что большинство неплательщиков не гасят вовремя кредит из-за финансовых проблем. Ситуация в 2020 году лучше явно не стала — пандемия лишь усугубила ситуацию. Как же взять кредит и не попасть в долговую яму, РЗН. Инфо рассказала региональный директор ПСБ в Рязани Татьяна Коломиец.

Выбираем цель кредита

Для покупки мелкой бытовой техники лучше всего оформить рассрочку. Такой кредит можно оформить прямо в магазине. Для оплаты дорогой цифровой техники или медицинских услуг рекомендуется потребительский кредит на короткий срок.

А вот чтобы купить жилье или автомобиль, понадобятся долгосрочные ссуды. Требования к документам в разных банках могут отличаться. Это могут быть справка 2-НДФЛ, выписка по зарплатной карте или справка по форме банка.

Выбираем банк

«В первую очередь, обращайтесь в банки, с которыми уже есть успешный опыт сотрудничества, — советует Татьяна Коломиец. — Бывает, что в рекламе заявлены минимальные процентные ставки — 10-12%. А по факту реальная комиссия может быть намного больше. Поэтому выберите 2-3 банка и внимательно изучите их условия».

Постоянные клиенты и участники зарплатных проектов получают, как правило, самые выгодные кредиты. Для таких заемщиков при наличии финансовой защиты и отсутствии просрочек по выплате кредита ПСБ, например, снижает ставку — максимально на 3% по сравнению с первоначальной ставкой.

Не забываем про комиссию

Кроме базовой ставки, важно помнить и о возможных комиссиях за выдачу кредита, либо за годовое обслуживание карты, если ссуда зачисляется на карту.

При оформлении кредитной карты нужно учитывать комиссии: за перевод денег, за внесение и снятие наличных в банкоматах (банка-эмитента и других банков), за обслуживание, за СМС-уведомление или за просрочку платежа.

Поэтому лучше сразу уточнять полную стоимость кредита: годовую ставку по кредиту и дополнительные комиссии.

Ежемесячные платежи

«Ежемесячный платеж не должен превышать 30-35% от суммы вашего дохода», — считает Татьяна Коломиец.

По желанию заемщика потребительский кредит может быть застрахован. Страховые программы в банках индивидуальные. Заемщик может защитить себя от потери трудоспособности, потери дохода и от других рисков.

О досрочном погашении

Особое значение имеют условия досрочного погашения. По закону заемщик может выплатить кредит раньше срока, указанного в договоре. Однако банк вправе устанавливать минимальный период времени для досрочного погашения кредита. К примеру, для потребительских кредитов этот срок может быть не менее трех месяцев.

О досрочном погашении заемщик заранее уведомляет кредитора. Дополнительные комиссии за саму процедуру банки не берут.

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