После аварии в Шиловском районе водитель грузовика попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Мужчина получил многочисленные травмы.

После аварии, которая произошла утром 30 августа в Шиловском районе, 42-летний водитель грузовика попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Мужчина получил многочисленные травмы, у него черепно-мозговая травма, переломы челюсти, ребер, повреждения внутренних органов.

Изначально пострадавшего хотели отправить в Рязань на вертолете, но он мог не вынести транспортировки, поэтому наши врачи шиловского медцентра сделали операцию на месте.

Напомним, водитель был утомлен, он врезался во внедорожник.