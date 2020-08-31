Погодные аномалии и «Авиамикс». Обзор новостей за выходные, 29-30 августа

Самое время вспомнить, чем запомнился рязанцам минувший уикэнд.

Завершились последние выходные этого лета. Самое время вспомнить, чем запомнился рязанцам минувший уикэнд.

В субботу, 29 августа, скончалась преподаватель манежа «Юность» по спортивной гимнастике Елена Чипкова. Женщина умерла в ОКБ. Ей было 49 лет.

В этот же день в Рязани прошел «Авиамикс». Показательное шоу соревнования «Авиадартс» в этом году из-за коронавируса провели без зрителей. РЗН. инфо опубликовал большой фоторепортаж.

Тем временем мэр Рязани помогла отмыть новую школу в Горроще. Елена Сорокина поблагодарила всех, кто пришел на уборку.

29 августа на трассе «Рязань-Ряжск» произошла серьезная авария. По предварительной информации, водитель 1964 года рождения на Lada 2112 врезался в Scania R144.

Синоптики рассказали, как начнется осень в Рязанской области. Правительство выделило деньги для выплат на детей от трех до семи лет.

30 августа на Московском шоссе «Киа» сбила ребенка. Девочку доставили в больницу.

В центре Рязани сделали временную пешеходную галерею с торчащими гвоздями. Она появилась у реставрируемого здания Арбитражного суда на улице Ленина. А жительница Приокского пожаловалась на расплодившихся крыс. По словам женщины, множество грызунов обитает около дома №6 на улице Магистральной.

Синоптики предупредили о погодных аномалиях в начале осени.