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Под Старожиловом «десятка» перевернулась после столкновения с «Хендэ»
Авария произошла 30 августа.

В воскресенье, 30 августа, на 7 километре дороги Акулово — Старожилово — Пронск произошла авария. В 17:15 здесь столкнулись ВАЗ и Hyundai Tucson, пишет издательство «Пресса».

По предварительной информации, 21-летний водитель «десятки» включил поворотник начал поворачивать налево на родник. Ехавший сзади 19-летний старожиловец на Hyundai не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон.

Удар пришелся в бок ВАЗа, машина выехала в кювет и перевернулась. Как сообщили правоохранители, водитель и пассажиры «десятки» были пристегнуты, они не пострадали. Водитель иномарки получил ссадины, ему оказали медпомощь. «С помощью системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ его машина автоматически вызвала экстренные службы, сообщив, что произошло ДТП», — рассказали инспекторы.

Алкотест показал, что оба водителя были трезвые. В воскресенье, 30 августа, на 7 километре дороги Акулово — Старожилово — Пронск произошла авария. В 17:15 здесь столкнулись ВАЗ и Hyundai Tucson, пишет издательство «Пресса».

По предварительной информации, 21-летний водитель «десятки» включил поворотник начал поворачивать налево на родник. Ехавший сзади 19-летний старожиловец на Hyundai не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон.

Удар пришелся в бок ВАЗа, машина выехала в кювет и перевернулась. Как сообщили правоохранители, водитель и пассажиры «десятки» были пристегнуты, они не пострадали. Водитель иномарки получил ссадины, ему оказали медпомощь.

Алкотест показал, что оба водителя были трезвые.