Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 31
27°
Вт, 01
21°
Ср, 02
14°
ЦБ USD 74.64 -0.6 29/08
ЦБ EUR 88.74 -0.26 29/08
Нал. USD 73.41 / 74.45 11:37
Нал. EUR 87.51 / 88.30 12:31
Новости
Коронавирус
Публикации
Шанс для самозанятых. Кто из рязанцев сможет легко перейти на новый на...
С 1 июля 2020 года на территории Рязанской области нача...
27 августа 17:42
6 169
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
27 августа 11:54
6 878
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
27 августа 10:37
6 569
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
26 августа 16:35
11 230
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Почти половину домов восстановили после урагана под Клепиками
Напомним, 14 июля ураган снес крыши 24 жилых домов в Болони.

Почти половину домов, у которых снесло крышу после урагана, восстановили в поселке Болонь под Клепиками. Об этом сообщили в администрации Клепиковского района.

Из шести пострадавших частных домов пять уже отремонтированы собственниками. Работы по восстановлению еще одного дома почти завершены. Ремонт проводит также владелец жилья.

Из 18 пострадавших многоквартирных домов шесть восстанавливает Фонд капремонта. Срок окончания работ — 15 сентября этого года.

Три жилых дома восстановил подрядчик ООО «Ремстройсервис», два — сотрудники ТСЖ «Болонь-1».

Ремонт девяти многоквартирных домов приостановлен из-за отсутствия средств в бюджете Болоньского сельского поселения. Сейчас документы о выделении денег из резервного фонда губернатора области находятся на согласовании в министерстве финансов региона.

Работы по восстановлению этих домов продолжатся после получения необходимых средств и заключения договора с подрядчиком.

Напомним, 14 июля ураган снес крыши 24 жилых домов в Болони.