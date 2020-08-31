Почти половину домов восстановили после урагана под Клепиками

Напомним, 14 июля ураган снес крыши 24 жилых домов в Болони.

Почти половину домов, у которых снесло крышу после урагана, восстановили в поселке Болонь под Клепиками. Об этом сообщили в администрации Клепиковского района.

Из шести пострадавших частных домов пять уже отремонтированы собственниками. Работы по восстановлению еще одного дома почти завершены. Ремонт проводит также владелец жилья.

Из 18 пострадавших многоквартирных домов шесть восстанавливает Фонд капремонта. Срок окончания работ — 15 сентября этого года.

Три жилых дома восстановил подрядчик ООО «Ремстройсервис», два — сотрудники ТСЖ «Болонь-1».

Ремонт девяти многоквартирных домов приостановлен из-за отсутствия средств в бюджете Болоньского сельского поселения. Сейчас документы о выделении денег из резервного фонда губернатора области находятся на согласовании в министерстве финансов региона.

Работы по восстановлению этих домов продолжатся после получения необходимых средств и заключения договора с подрядчиком.

Напомним, 14 июля ураган снес крыши 24 жилых домов в Болони.