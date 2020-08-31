ПФР рассказал, на что рязанки тратят маткапитал

По закону использовать средства маткапитала можно по пяти направлениям.

По закону использовать средства маткапитала можно по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, накопительная пенсия матери, социальная адаптация детей-инвалидов и ежемесячные выплаты семьям с низким доходом. В Пенсионном фонде рассказали , на что тратят маткапитал рязанки.

Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий. Направить маткапитал на эти цели можно, когда ребенку исполнится 3 года (если речь идет о купле-продаже жилья или индивидуальном строительстве без кредитования). В Рязанской области этой возможностью воспользовались свыше 17 тысяч человек.

С использованием кредитов и займов тратить маткапитал на жилье можно в любое время после появления ребенка. На эти цели средства направили 25 тысяч рязанцев.

На образование маткапитал можно потратить, когда ребенку исполнится 3 года. Исключение составляет дошкольное образование — в этом случае средствами можно распорядиться в любое время. Правом обучать детей за счет капитала воспользовались свыше 4,7 тысячи жителей региона.

Также средства можно включить в состав пенсионных накоплений матери. Их можно будет получить после выхода на пенсию. Это направление в Рязанской области выбрали всего 18 человек.

Для социальной адаптации ребенка-инвалида средства можно использовать в любое время, в регионе приняли 3 заявления на этот способ расходования.

Семьям с низким доходом, в которых с 2018 года появился второй ребенок, ПФР из средств капитала производит ежемесячную выплату. Ее размер в области в этом году составляет 10 тысяч 154 рубля. Для ее получения сумма дохода на одного члена семьи не должна превышать 22 250 рублей в месяц. В области уже произвели более 2 тысяч выплат семьям.