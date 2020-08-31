Около «Круиза» в Рязани изменили схему движения

Мэрия считает, что изменения «позволят улучшить дорожную ситуацию на въезде в Рязань со стороны Солотчи».

Около «Круиза» на Солотчинском шоссе изменили схему движения. На перекрестке появилась дополнительная полоса для поворота на улицу Кальную.

На въезд в город около ТЦ «Круиз» теперь доступно 4 полосы: две в центр, и по одной на улицу Кальную и Окское шоссе. На выезде стало одну полосу меньше.

Мэрия считает, что изменения «позволят улучшить дорожную ситуацию на въезде в Рязань со стороны Солотчи».