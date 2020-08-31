Обвалившуюся под Сапожком дорогу отремонтируют

1 сентября пройдут торги, на которых определится подрядчик.

Обвалившуюся в селе Морозовы-Борки Сапожковского района дорогу отремонтируют. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Как рассказали в администрации района, эта дорога стоит на обслуживании регионального минтранса. Администрация села направила в адрес министерства письмо.

В ведомстве отметили, что водопропускная труба, проходящая под дорогой, частично разрушилась из-за дождей и наноса мусора.

Как сообщили в местной дорожной организации, 1 сентября пройдут торги, на которых определится подрядчик для ремонта этого участка дороги.

Ранее местные жители выразили опасение за детей, которых возят в школу по этому маршруту.

«Дорога продолжит разваливаться, и они вместе с автобусом улетят в эту яму», — говорилось в сообщении.