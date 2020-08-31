Замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание с сотрудниками Дирекции благоустройства города, отвечающими за приемку работ. Он отметил, что из года в год продолжаются жалобы на качество работ, выполненных подрядчиками.
«Часто выявляем недостатки, обращаемся к подрядчикам для их устранения. Изначально этого быть не должно. Вопрос в том, как эти объекты принимались?» — обратился Бурмистров к участникам встречи.
Он добавил, что реализация федеральных проектов, ремонт дорожного полотна и общественных пространств требуют особого внимания и тщательной приемки.
По словам Бурмистрова, в этом году специалисты будут нести персональную ответственность за принятые объекты.
Кроме того, жалобы поступают и от самих исполнителей на предвзятое отношение к тем или иным организациям.
«Контроль за выполнением работ должен быть ежедневным, подход к подрядчикам одинаковый», — подытожил замглавы.