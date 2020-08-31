Минздрав рассказал о состоянии сбитой в Рязани девочки

Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба регионального минздрава рассказала о состоянии девочки, которую в воскресенье, 30 августа, сбили на Московском шоссе.

Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Она лечится в профильном отделении. За пострадавшей наблюдают врачи.

Напомним, за рулем Kia был 33-летний водитель. 14-летнюю девочку сразу доставили в больницу. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.