Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе

Детям посоветовали регулярно делать гимнастику для глаз и выполнять физические упражнения.

Пресс-служба Минздрава дала россиянам рекомендации по подготовке детей к школе. Родителям напомнили, что детям необходимо объяснить опасность коронавируса и важность мер профилактики, передает РИА Новости.

К этим мерам относятся соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, а также мытье рук.

«Школа — это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых „школьно-обусловленных“ расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы», — подчеркнули в ведомстве и призвали родителей организовать режим труда и отдыха.

Детям посоветовали регулярно делать гимнастику для глаз и выполнять физические упражнения.