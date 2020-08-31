Любимов пообещал устранить очередь в рязанские детсады к 2024 году

Об этом он заявил во время осмотра строительства пристройки к детсаду №140.

Губернатор Николай Любимов пообещал устранить очередь в рязанские детсады к 2024 году. Об этом он заявил во время осмотра строительства пристройки к детсаду №140.

Глава региона посетил спальные комнаты, игровую, медицинский кабинет, буфет и другие помещений. В новой части детсада предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На строительство объекта и приобретение оборудования выделили более 65 млн. рублей.

Губернатор также посетил основной корпус учреждения, где к началу нового учебного года провели ремонт прачечной и пищеблока, закупили новое оборудование. Для этого из резервного фонда регионального правительства направили свыше 3 млн. 700 тыс. рублей.

Глава региона отметил качество выполненных работ и современный уровень оснащения.

«Новая пристройка позволила дополнительно обеспечить местами порядка 80 детей от 2 до 3 лет. В регионе пока ещё сохраняется очередь, но она постепенно уменьшается, — сказал Николай Любимов. — В этом году строим шесть пристроек и новых детских садов. В следующем — также продолжим работу по этому направлению. До 2024 года мы обязательно ликвидируем очередь в детские сады и ясли согласно задаче, поставленной президентом РФ».

В настоящее время учреждение полностью готово к работе. По словам руководителя, в помещениях установили оборудование для обеззараживания воздуха, дезинфекторы для рук. Также соблюдаются все рекомеднации Роспотребнадзора.