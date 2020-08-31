Лидер КПРФ поздравил рязанцев с Днем ветеринарного работника

Он отметил, что сам не понаслышке знает, как тяжела работа ветработника.

Лидер КПРФ Денис Сидоров поздравил рязанцев с Днем ветеринарного работника. Он отметил, что сам не понаслышке знает, как тяжела работа ветработника, ведь посвятил этой профессии несколько лет своей жизни.

«Пришлось сталкиваться со многими проблемами и трудностями, но, невзирая на них, выполнять свой долг», — поделился коммунист.

По его словам, своим трудом работники ветеринарии обеспечивают охрану здоровья животных, стоят на страже здоровья человека, контролируют качество продукции и соблюдение правил ее переработки и хранения.

«Глубокие знания и неустанный труд, самопожертвование и забота о здоровье животных и людей — из этих граней складывается непростая и столь значимая работа ветеринаров», — сказал Сидоров.

Он пожелал рязанцам плодотворной работы, счастья и благополучия, крепкого здоровья.

«Пусть ваш труд способствует процветанию ветеринарного дела, а в ваших семьях всегда будет благополучие, достаток и взаимопонимание!» — заключил Денис Сидоров.