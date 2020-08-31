Лидер КПРФ поздравил рязанцев с Днем ветеринарного работника

Лидер КПРФ Денис Сидоров
«Пришлось сталкиваться со многими проблемами и трудностями, но, невзирая на них, выполнять свой долг», — поделился коммунист.
По его словам, своим трудом работники ветеринарии обеспечивают охрану здоровья животных, стоят на страже здоровья человека, контролируют качество продукции и соблюдение правил ее переработки и хранения.
«Глубокие знания и неустанный труд, самопожертвование и забота о здоровье животных и людей — из этих граней складывается непростая и столь значимая работа ветеринаров», — сказал Сидоров.
Он пожелал рязанцам плодотворной работы, счастья и благополучия, крепкого здоровья.
«Пусть ваш труд способствует процветанию ветеринарного дела, а в ваших семьях всегда будет благополучие, достаток и взаимопонимание!» — заключил Денис Сидоров.