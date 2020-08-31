Корпорация развития Рязанской области отметила день рождения

В организации рассказали, что за годы существования специалисты успешно привлекают инвесторов в регион.

В понедельник, 31 августа, Корпорация развития Рязанской области отметила день рождения. В организации рассказали, что за годы существования специалисты успешно привлекают инвесторов в регион, сопровождают их проекты на всех стадиях от идеи до реализации, а также подбирают потенциальные площадки для проекта и возможные меры господдержки, оказывают информационное и маркетинговое сопровождение и осуществляют развитие инфраструктуры индустриальных и агропромышленных парков и технопарков.

«Одним из главных достижений Корпорации на данный момент является появление новых направлений деятельности и увеличение количества инвестиционных проектов. Например, сформирован Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, обеспечивающий создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в области агропромышленного комплекса в Рязанском регионе, — пояснила пресс-служба.

Также специалисты открыли Рязанский инновационный научно-технологический центр. В Корпорации развития Рязанской области отметили, что он стал элементом современной инфраструктуры, объединившим научный, образовательный и производственный потенциал региона в сфере инноваций и высоких технологий.

«За последние годы существования в Корпорации сформировалась команда профессионалов, способных решать задачи по развитию Рязанского региона, — добавил генеральный директор Юрий Иванов. — В наш день рождения, как и во все остальные дни, мы желаем Корпорации интересных проектов и новых инвесторов, а родному региону — процветания и развития!»