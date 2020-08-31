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Коллектив «Рязаньэнерго» поблагодарили за помощь в сохранении памяти о Героях Великой Отечественной войны
Сотрудники «Рязаньэнерго» оказали содействие в установке новых стел на территории мемориала в деревне Григорьевское.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» получили благодарность от администрации Кипчаковского сельского поселения Кораблинского района за оказание помощи в благоустройстве памятника Героям Великой Отечественной войны.

В рамках проведения мероприятий по празднованию 75-летия Великой Победы сотрудники «Рязаньэнерго» оказали содействие в установке новых стел на территории мемориала в деревне Григорьевское Кораблинского района. На новых памятных плитах увековечены имена 114 погибших и вернувшихся с войны местных жителей этой деревни и близлежащих селений — Жаркое и Конобеево.

Также в этом году в селе Мосолово Шиловского района энергетики опилили кроны деревьев и установили оборудование для подсветки территории парка с обелиском воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

«За оперативность и качество проведенных работ, активную гражданскую позицию и внимательное отношение к памяти героев» — такой благодарностью администрация Мосоловского сельского поселения Шиловского района отметила помощь «Рязаньэнерго».

«Сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ по доброй традиции ежегодно облагораживают памятники и мемориалы в районах Рязанской области, продолжая благородную миссию сохранения священной памяти о подвиге народа во время Великой Отечественной войны и Великой Победе», — рассказали в пресс-службе компании.

В населенном пункте Печины Шацкого района энергетики отреставрировали обелиск воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Энергетики организовали работы по покраске и штукатурке элементов памятника, опилили деревья и навели порядок на прилегающей территории.

В Скопинском районе сотрудники «Рязаньэнерго» привели в порядок территорию Аллеи памяти Героям Великой Отечественной войны в центральном парке районного центра: убрали мусор, высадили саженцы рябины и цветы на клумбах, установили тематический баннер.

В мероприятиях по благоустройству территорий памятников также приняли участие активисты волонтерского движения «Рязаньэнерго», которое было организовано для помощи ветеранам и труженикам тыла — бывшим работникам «Рязаньэнерго», а также неработающим пенсионерам-ветеранам энергетики.