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Экс-начальник сараевской полиции получил условный срок за мошенничество
Обвиняемый должен будет заплатить 20 тысяч рублей.

Бывший начальник сараевской полиции Максим Глубоцкий получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Московского районного суда Рязани.

Глубоцкий признан виновным по делу о мошенничестве. Бывшй начальник полиции получил два года условно с испытательным сроком в два года.

Обвиняемый должен будет заплатить 20 тысяч рублей. Кроме того, два года он не сможет занимать государственную должность.

Дело расследовалось следственным комитетом по оперативным материалам регионального УФСБ.

Напомним, Максима Глубоцкого задержали 3 июля по подозрению в мошенничестве.

Позже выяснилось, что он пытался продать красивый номер на машину.