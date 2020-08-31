Михаил Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед смертельной аварией. Слова артиста приводит телеканал 360 в
Актер отметил, что «смутно» помнит день ДТП с «трех-четырех часов дня» — к кому времени он уже выпил водки. При этом, Ефремов уточнил, что не помнит, сел ли в машину сам, или же его туда «втянули».
Ранее актер сказал, что никогда не садился пьяным за руль и заявил, что не виноват.
Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.
По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.
Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.