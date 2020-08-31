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Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед смертельной аварией
Актер отметил, что «смутно» помнит день ДТП.

Михаил Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед смертельной аварией. Слова артиста приводит телеканал 360 в Telegram-канале.

Актер отметил, что «смутно» помнит день ДТП с «трех-четырех часов дня» — к кому времени он уже выпил водки. При этом, Ефремов уточнил, что не помнит, сел ли в машину сам, или же его туда «втянули».

Ранее актер сказал, что никогда не садился пьяным за руль и заявил, что не виноват.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.