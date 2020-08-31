Ефремов отказался от услуг назначенного защитника

Заседание началось в понедельник, 31 августа.

В понедельник, 31 августа, Актер Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг назначенного защитника, передает « Известия ».

В начале заседания в зал суда попытался прорваться актер Никита Джигурда. Он кричал, чтобы адвокат потерпевших Александр Добровинский показал диплом, а приставы выгоняли его.

Ранеее шоумен Никита Джигурда написал на адвоката потерпевших по делу о смертельном ДТП с Ефремовым заявление в полицию. Он заявил, что ролик, в котором Ефремов покидает машину после аварии.

Адвокат семьи погибшего рязанца отреагировал на заявления Джигурды о подставе Ефремова.