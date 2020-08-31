Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и внедорожника в Шиловском районе

Автомобили получили серьезные механические повреждения.

Утром в воскресенье, 30 августа, в Шиловском районе произошла авария. Примерно в 9:00 на 289 километре трассы М-5 столкнулись грузовик «ГАЗ» и Mitsubishi L200, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 42-летний водитель грузовика был утомлен, он не справился с управлением и врезался во внедорожник под управлением 49-летнего жителя Московской области.

В результате травмы получили четыре человека: водитель и две пассажирки Mitsubishi возрасте 45-ти и 43-х лет, а также водитель «ГАЗа». Им оказали медпомощь.